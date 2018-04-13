Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа
Очевидцы уверены, что 21-летней студентке "помогли". Свидетели рассказали полиции, что девушка не пыталась покончить с собой – ее выбросил в окно однокурсник.
Стражи порядка пока придерживаются следующей версии: студентку МГИМО столкнул возлюбленный после серьезной ссоры. Учащиеся вуза уже распространяют фото ревнивца как подозреваемого в преступлении.
Девушка осталась жива. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Певец рассказал об отношениях с бывшей тещей
В семье популярной ведущей радостное событие
Популярная актриса обратилась к поклонникам
Эксперт дал профессиональную оценку поведения звезды