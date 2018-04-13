Спасение пассажира московского метро попало на видео

Утром 13 апреля одному из пассажиров, стоящему на краю платформы на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метрополитена, стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал на рельсы. Спасла его оперативная реакция сотрудника Росгвардии. Правоохранитель сам спрыгнул на рельсы и вытащил пострадавшего. Мужчина доставлен в больницу. По предварительным данным, у него черепно-мозговая травма. Происходящее на станции сняли камеры наблюдения. Запись опубликовал телеканал "360".