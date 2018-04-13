В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске

В одном из терминалов аэропорта в Мюнхене при попытке вылететь местные блюстители порядка задержали 76-летнюю гражданку России Эльмиру Асланян, передает РИА Новости. "Ее вместе с моей сестрой задержали по непонятной причине, отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Отобрали телефоны, разрешили только один звонок", – цитирует сетевое издание m24.ru сына задержанной.

Удалось выяснить, что пенсионерку обвиняют в нарушениях при оформлении шенгенской визы. В заявлении, которое она подавала несколько лет назад, женщина указала не ту гостиницу, в которой реально проживала. Теперь ей грозит уголовное преследование.