В московском метро произошел крупный сбой

Движение поездов от станции "Юго-Западная" до "Спортивной" на Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена было остановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. Движение поездов удалось оперативно восстановить и ввести в график.
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