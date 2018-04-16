В московском метро произошел сбой

Утром 16 апреля в московской подземке случилось ЧП. Поезда двигались по Таганско-Краснопресненской линии с увеличенными интервалами.
Причины случившегося не называются. В течение 20 минут движение было введено в график, сообщили в пресс-службе метро. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На южном участке Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра незначительно увеличены интервалы движения. Будьте внимательны, соблюдайте правила #мосметро и не задерживайте отправление поездов. Спасибо :)— Московское метро (@MetroOperativno) 16 апреля 2018 г.
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