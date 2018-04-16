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Происшествия

Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео

Кадр из фильма "Последний палач"
В Сети появилось ужасающее по своей жестокости видео. На записи вооруженные люди расстреливают женщину на глазах ее детей.
прочитано 1971 раз
Внимание! Видео содержит сцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотру лицам младше 18 лет!

Стала известна предыстория шокирующей записи. В конце марта 2018 года в Венесуэле группа бандитов вломилась в дом многодетной матери Розы дель Кармен Кастильо Пенья. Налетчики вынесли из жилища все ценности и запретили жертве обращаться в полицию, передает Life.ru. Однако она узнала одного из преступников и все же обратилась за помощью в правоохранительныее органы, сообщив приметы одного из подозреваемых.

Полиция вычислила преступника – им Джонатан Энрике Акоста, член одной из местных банд. Во время задержания он оказал попытку сопротивления и был застрелен. Подельники преступника начали угрожать Розе дель Кармен Кастильо Пенья.

Женщина испугалась вновь обращаться в полицию и вместе с детьми сбежала в другой район города к своей матери. Однако бандиты выследили ее и там. Вооруженные преступники вломились в дом и потребовали у женщины выйти на улицу. Они пообещали, что только поговорят с ней. Однако едва несчастная переступила порог, как ее расстреляли. Жестокая казнь произошла на глазах ее детей.

Полиция уже задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Среди них трое уже на протяжении двух лет находились в розыске.

Автор: Геннадий Куприянов16 апреля 2018, 18:19

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