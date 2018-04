У самолета с пассажирами в воздухе взорвался двигатель

Самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший перелет из Нью-Йорка в Даллас, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за проблем с двигателем, передает РИА Новости. Судя по описаниям очевидцев, двигатель буквально взорвался в воздухе. В частности, отец одного из пассажиров рассказал, что обломки попали в салон и ранили одного человека.

LATEST: NTSB says it is gathering information about Southwest flight that made emergency landing in Philadelphia. https://t.co/hpUZKZMpzL pic.twitter.com/Qnh4GEzIop