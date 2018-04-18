В московской школе внезапно стало плохо семерым ученикам

В одной из московских школ случилось ЧП. Стало плохо сразу шестерым детям: у них обострились врожденные заболевания. Еще у одного ребенка проявилось биполярное расстройство личности.
Врачи списали резкое ухудшение здоровья на изменение погоды. Школьников сняли с занятий, передает Telegram-канал Mash.
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