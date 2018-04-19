Женщину избили в суде собственный муж и свекровь
Когда супруги решили развестись, свекровь подала к ним иск – она опасалась, что пара не вернет долг. В здании суда мужчине не понравилось, как жена разговаривала с его матерью, передает Daily Mail. Он ударил девушку, после чего к потасовке присоединилась свекровь.
Пострадавшая была доставлена в больницу, а мужчина и его мать признаны виновными в нападении. Зачинщик драки получил 15 суток административного ареста, а его подельница – пять.
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