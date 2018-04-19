Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира
Очевидцы говорят, что сначала депутаты ввязались в активные дебаты. Уже тогда стало понятно, что не обойдется без мордобоя. Когда депутат Дмитрий Линько напомнил бывшему однопартийцу Сергею Мельничуку об исключении из рядов фракции, тот попытался наброситься на него с кулаками, передает Пятый канал.
Народные избранники намеревались вцепиться друг в друга прямо в студии. Их удалось разнять ведущему. Однако после выхода из эфира перед мужчинами уже не было никаких барьеров. В ходе потасовки Мельничук разбил нос Линько. Покалеченному дебоширу вызвали скорую и оказали первую помощь.
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