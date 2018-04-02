В Индии нашли труп российского туриста

В Индии на склоне горы близ города Ришикеш был обнаружен труп туриста. Местным правоохранителям удалось установить личность погибшего: им оказался россиянин Сергей Щерба.
Предположительно, он умер, сорвавшись с большой высоты во время подъема. Его сестра летит в Индию, чтобы организовать похороны, передает телеканал "360".
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