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В Индии нашли труп российского туриста

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В Индии на склоне горы близ города Ришикеш был обнаружен труп туриста. Местным правоохранителям удалось установить личность погибшего: им оказался россиянин Сергей Щерба.

Предположительно, он умер, сорвавшись с большой высоты во время подъема. Его сестра летит в Индию, чтобы организовать похороны, передает телеканал "360".

Автор: Евгений Мышко2 апреля 2018, 19:31

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