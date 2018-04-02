При взрыве в Ереване пострадали россияне

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян рассказал об иностранцах, пострадавших при взрыве в ресторане в центре Еревана. Среди тех, кто получил ранения – россияне и иранцы, передает РИА Новости.

Общее число пострадавших увеличилось до девяти, сообщает сайт "Комсомольская правда". На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, уточняет НСН. Предположительно, взорвался кислородный баллон.