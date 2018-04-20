В Москве ограбили отделение Сбербанка

Налетчики ограбили отделение Сбербанка на Лефортовском валу на востоке Москвы, передает "Интерфакс". Отметим, по данным агентства городских новостей "Москва", деньги злоумышленники в масках отобрали уже у клиента. Оба источника сходятся в оценке добычи злоумышленников – десять миллионов рублей. Налетчики скрылись на автомобиле Mercedes. В городе объявлен план "Перехват".
Девушка опубликовала снимки в стиле ню
Девушка опубликовала их сама
Артист прокомментировал слухи о смене семейного статуса
Телеведущая попала в немилость к коллеге