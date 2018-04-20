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Происшествия

В Омане нашли мертвым популярного шведского диджея

прочитано 508 раз

Популярный во всем мире шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, был найден мертвым в столице Омана – городе Маскат. "Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", – цитирует Life.ru менеджера музыканта. Диджею было 28 лет. Причины его смерти не сообщаются.

20 апреля 2018, 20:58

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