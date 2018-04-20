В Сирии убили чеченского журналиста

В Дамаске прицельным выстрелом был убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан, рассказал на своей официальной странице в "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров. Журналист работал на российские СМИ, но был гражданином Сирии. "Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу", – написал Кадыров.