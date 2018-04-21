В Москве от урагана пострадали 16 человек

В Москву пришел шторм. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Жителям мегаполиса рекомендовано не покидать дома, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, от непогоды пострадали 16 человек, в том числе три ребенка. Отмечается, что три человека – две женщины 30 и 37 лет, и трехлетняя девочка – получили множественные переломы при падении дерева на детскую площадку.