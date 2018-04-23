В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве

Утром 21 апреля на борту самолета, следовавшего в Калининград произошел курьезный случай. Когда лайнер еще стоял на земле, одна из пассажирок услышала, как мужчина посоветовал своему соседу: "Молись, тебе осталось недолго", передает "Московский комсомолец". Тогда бдительная дама обратилась к бортпроводнику и рассказала, что на борту может находиться террорист. Прибывшая на место полиция вместо смертника нашла двух товарищей. Выяснилось, что пассажир сказал эту фразу своему попутчику из-за того, что тот на днях поссорился с женой и возвращался домой, где его ждало выяснение отношений.