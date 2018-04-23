Знаменитый спортсмен умер в 29 лет

В Великобритании умер 29-летний бегун Мэтт Кэмпбелл. Знаменитый спортсмен потерял сознание во время Лондонского марафона.
Кэмпбелла доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает Life.ru. Специалисты устанавливают причину смерти.
Публикация от Matt Campbell (@mattsoire) 8 Апр 2018 в 9:10 PDT
Публикация от Matt Campbell (@mattsoire) 8 Апр 2018 в 9:10 PDT
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