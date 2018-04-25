В США умер знаменитый музыкант

На 95-м году в США скончался знаменитый джазмен Боб Дороу. Он умер в своем доме в кругу семьи, передает Пятый канал со ссылкой на местную радиостанцию NPR.

Музыкальную карьеру Дороу начал во время Второй мировой войны. Свою первую пластинку он выпустил в 1956-м. Один из последних альбомов музыкант записал всего три года назад. Всего на его счету более 28 сборников.