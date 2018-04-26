Известного адвоката облили кислотой в Москве

На известного столичного адвоката Александра Липатникова напали во дворе его дома, сообщает "Московский комсомолец". Юриста облили кислотой, однако благодаря оперативному прибытию скорой помощи удалось избежать серьезных последствий.

На место прибыли сотрудники полиции. Преступников ищут. О произошедшем адвокат рассказал на своей странице в Facebook, позже эта запись пропала из публичного доступа.