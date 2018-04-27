В США умер легендарный музыкант

В США в возрасте 79 лет умер легендарный саксофонист, один из основателей группы Neville Brothers Чарльз Невилл, пишет "Газета.ru". Музыкант ушел из жизни за день до открытия фестиваля Jazz & Heritage в Новом Орлеане. Группа Neville Brothers традиционно была хедлайнером финального дня этого музыкального события.
В коллективе саксофонист состоял с 70-х годов вместе с братьями Аароном, Артом и Сирилом. С 50-х выступал вместе с Би Би Кингом и другими легендами джаза.
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