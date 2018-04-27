Создатель автомобиля "Нива" скончался в возрасте 76 лет

Умер один из создателей знаменитого российского внедорожника "Нива" Валерий Доманский. Он скончался в Тольятти, передает РИА ФАН.
Причиной смерти стала остановка сердца. Конструктору было 76 лет.
На протяжении почти всей своей карьеры Доманский занимался различными модификациями "Нивы", включая модели ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Также он работал над уникальным проектом плавающей "Нивы", однако данный автомобиль так и не дошел до стадии серийного производства.
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