Женщина устроила кровавую бойню в штаб-квартире YouTube

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. На данный момент о стрелке известно только то, что это женщина.

В штаб-квартиру крупнейшего в мире видео-сервиса YouTube ворвалась вооруженная женщина и устроила там стрельбу. На место прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные расчеты.

Эвакуация сотрудников проводилась по пожарной тревоге. Сообщается, что некоторые работники заперлись в своих кабинетах и ожидают помощи. Очевидцы рассказывают, что видели в здании пятна крови.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Тем людям, кому все же удалось покинуть здания, приходится ожидать полицейской проверки. На кадрах с места стрельбы видно, как люди стоят на улице с поднятыми руками, пока одного за другим сотрудники правоохранительных органов проверяют их на наличие оружия.

BREAKING: Police responding to reports of an active shooter at #YouTube's headquarters in San Bruno, #California pic.twitter.com/IaavMUoTPP — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) 3 апреля 2018 г.

Согласно последним данным, от действий стрелка пострадали 11 человек. Также сообщается, что нападавшая мертва.