Женщина устроила кровавую бойню в штаб-квартире YouTube

В штаб-квартиру крупнейшего в мире видео-сервиса YouTube ворвалась вооруженная женщина и устроила там стрельбу. На место прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные расчеты.
Reports of people shot at YouTube HQ, shooter not in custody @CBSLA LIVE coverage on KCAL9 #youtube #breaking pic.twitter.com/6nwjcsvXz8— JASMINE VIEL (@jasmineviel) 3 апреля 2018 г.
Эвакуация сотрудников проводилась по пожарной тревоге. Сообщается, что некоторые работники заперлись в своих кабинетах и ожидают помощи. Очевидцы рассказывают, что видели в здании пятна крови.
Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.
Тем людям, кому все же удалось покинуть здания, приходится ожидать полицейской проверки. На кадрах с места стрельбы видно, как люди стоят на улице с поднятыми руками, пока одного за другим сотрудники правоохранительных органов проверяют их на наличие оружия.
BREAKING: Police responding to reports of an active shooter at #YouTube's headquarters in San Bruno, #California pic.twitter.com/IaavMUoTPP— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) 3 апреля 2018 г.
Согласно последним данным, от действий стрелка пострадали 11 человек. Также сообщается, что нападавшая мертва.
BREAKING: Active scene as police closes in on the #YouTube HQ in San Bruno, California in manhunt for the active shooter. pic.twitter.com/HJakLkEltD— BNL NEWS (@BreakingNLive) 3 апреля 2018 г.
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