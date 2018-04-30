Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах

В США скончалась Памела Гидли. Актрисе было 52 года. Звезда сериала "Твин Пикс" была найдена мертвой в своем доме в Нью-Гэмпшире. Причина смерти Гидли не называется.
Памела была детской моделью. В 1985-м году ее назвали самой красивой девочкой в мире. Однако прославилась Гидли благодаря роли Терезы Бэнкс – 17-летней проститутки из сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь".
Pamela Gidley, actress in 'Twin Peaks: Fire Walk With Me,' dies at 52 https://t.co/aQ8ldaENHI pic.twitter.com/6rcUn2eJ3p— Hollywood Reporter (@THR) 29 апреля 2018 г.
Подробности шокирующего преступления
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