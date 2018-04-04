Безработный 24-летний москвич во время попойки насмерть забил мать

В Москве безработный 24-летний мужчина выпивал вместе с матерью. Во время застолья между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын как минимум один раз ударил женщину по голове неустановленным предметом, передает РЕН ТВ.
От полученной травмы пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.
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