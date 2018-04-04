"Опять Кемерово?" – пожар в ТЦ для детей до смерти перепугал москвичей

На востоке столицы начался пожар в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей". Сообщается, что есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице – в общей сложности из здания вывели 300 человек.

Первые бригады пожарных прибыли уже через четыре минуты после вызова. Сообщается, что огонь дошел до третьего этажа, однако там все потушили и перешли к остальным участкам возгорания. На данный момент известно только о нескольких пострадавших – это работник торгового центра и трое пожарных, двое из которых получили тепловой удар, один надышался дымом. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На место случившегося оперативно выехал начальник главного управления МЧС Москвы Илья Денисов, который находился в отпуске.

Появилась первая видеозапись, на которой запечатлен загоревшийся московский торговый центр, расположенный возле станции метро "Семеновская". На кадрах видно, что из окон здания вырывается дым.

И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE — БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.

Социальные сети незамедлительно отреагировали на происшествие. Многие пользователи поддались панике на фоне недавней трагедии в Кемерово. Однако нашлись и те, кто даже в такой вопиющей ситуации решил поехидничать. "Тем временем в Мск горит ТЦ на Семеновской. В общем, все буднично и банально", – пишет один из twitter-пользователей.

Тем временем в Мск ,горит тц Персей на Семёновской. В общем всё буднично и банально. — Pavel ПASHTETDanilin (@PavelPashtet) 4 апреля 2018 г.

"Россия – это одно сплошное Кемерово", – цинично заявил популярный микроблогер Сталингулаг.

В Москве загорелся торговый центр «Персей». Есть пострадавшие



Россия это одно сплошное Кемерово — Сталингулаг (@StalinGulag) 4 апреля 2018 г.

"По-моему, мы одной ногой шагнули в ад", – выразил мнение другой интернет-юзер.

Стало известно, что пострадавший при пожаре мужчина скончался в скорой по пути в больницу. Его личность уже установлена – это 45-летний Алексей Карпов.

Напомним, особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после страшной трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы – там в тот день было много детей. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.