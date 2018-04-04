Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Срочно: Список пострадавших при пожаре в московском ТЦ "Персей"
Смертельный пожар в ТЦ "Персей" Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Среда 4 апреля
Лента новостей
15:46
Украина подложила морскую свинью России
15:45
Воробьев усилил свою охрану после инцидента с девочкой в розовом
15:36
7 натуральных продуктов для отбеливания зубов
15:29
Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе
14:59
Избирательным правом в Думе займется комитет по регламенту
14:54
Союз вкладчиков раскритиковал качество надзора ЦБ
14:49
Выкрутилась: телезвезда появилась в эфире в полотенце
14:44
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
14:36
Дроздова увезла обезумевшего от горя Певцова за границу
14:04
Финал Конкурса молодых модельеров прошел в Москве
14:04
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
13:35
У Пересильд случился припадок из-за срочной ампутации руки
13:29
На Рудковскую натравили органы опеки из-за жестокого обращения с сыном
13:02
Как правильно выбирать кулич к Пасхе
12:49
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
12:42
"Ты хамка!": Бородина хлопнула звезду "Дома-2" планшетом по голове
12:29
Москвичам пообещали майскую жару на Пасху
12:24
Toyota Fortuner: фортуна нужной стороной
12:16
Под Москвой бандиты похитили солярку на 1,5 млн рублей
12:05
Эмоциональный детокс
12:02
Лондон приплел к делу Скрипаля "странного" россиянина
11:44
Пенсионер чудом выжил при падении сосульки
11:43
Кожуховская линия метро стала на шаг ближе к открытию
11:25
После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым
11:22
Бузова сделала официальное заявление о беременности
11:11
Шойгу предупредил об угрозе новой войны
10:48
Напавшую на губернатора Подмосковья девочку увезли из России
10:42
Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной
10:39
В Москве проектируется свыше 180 километров линий метро
10:26
Россияне с удовольствием переплачивают за вредную еду
09:47
Изощренная месть Дмитрия Шепелева
09:45
Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово
09:07
Фриске озвучил тревожные данные о состоянии Платона
09:06
В Москве водитель протаранил опору моста и умер
09:04
Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой
08:49
Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки
08:38
Меркель и Макрон попали впросак перед Путиным
08:25
Истинные цели ставших гражданами Кипра Пугачевой и Галкина
08:09
В Москве проснулись ежи
23:50
Женщина устроила кровавую бойню в штаб-квартире YouTube
22:01
Устали скорбеть: звезды забыли о трагедии в Кемерово
21:53
Савченко из тюрьмы поделилась рецептом обустройства Украины
21:48
Соцсети будут отвечать за распространение ложной информации
21:45
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
21:38
Жуткое фото опухшего Ягудина после операции
21:36
Хамство Лондона в деле Скрипаля поставило весь мир под угрозу
21:27
Рыбаку грозит тюрьма за 50-килограммовый улов
21:18
Президентские соски: проигравшая выборы Собчак снялась в мокром купальнике
21:03
Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской
20:58
Пострадавшие в "Зимней вишне" в шоке от свалившихся на них денег
20:18
Киев в бешенстве от заявления болгар по Крыму
20:17
Хваленая Европа: Самойлову унизили в знаменитом музее
20:01
Атомная подлодка Северного флота затонула в Норвежском море
19:40
Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал
19:37
На Марию Аронову набросились из-за позорной выходки
19:33
Позор Лондона: в деле Скрипаля совершен прорыв
19:14
В Москве известный режиссер попал в реанимацию
19:07
Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам
18:59
Муж королевы Елизаветы II попал в больницу
18:53
Окруженный красотками Путин вызвал зависть у Эрдогана
18:44
Легшая под Караченцова балерина предъявила Малахову простыни
18:16
Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность
18:03
При столкновении поездов в метро пострадали два десятка человек
17:57
Путин договорился с Эрдоганом о ядерном проекте
17:50
Как переписывают нашу историю
17:30
Гузеева рассказала о закрытии "Давай поженимся!"
17:27
В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука
17:23
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука
17:18
Рапунцель заинтриговала фотографией новорожденной дочери
17:06
На бывшем пивзаводе открыли французский Salon
16:50
Академики вернут мозги в Россию
16:33
Хозяин "Зимней вишни" закатил банкет спустя сутки после пожара
16:06
Бледанс в нежном платье поразила молодостью и красотой
16:04
Кот зарабатывает на жизнь шансоном
15:52
Ароновой стало плохо после пережитого кошмара
15:40
Деньги на похороны основателя "Театра.doc" собирают всем миром
15:13
Российский спорт наказали за новый допинг-скандал
15:07
"Пришел к имениннице": чиновник нелепо поздравил выжившую в теракте петербурженку
15:02
Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым
15:01
Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой
14:41
"Везде лучше, чем в Рашке": дочь миллиардера Бажаева родила первенца
14:32
Названа причина развития особо злостного рака
14:20
Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!
14:04
Премия BEST.RU 2017: началось голосование экспертного совета
13:53
Группа компаний "АРКС" приступила к отделке пешеходных переходов на Калужском шоссе
13:44
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак
13:42
Из крупного московского ТЦ эвакуировали 4,5 тысячи человек
13:38
В ЦДХ откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской
13:35
Расставшаяся с мужем Лолита Милявская попала в психбольницу
13:32
"Поп пошел на дело": священник спел блатняк в ресторане (видео)
13:27
Под Москвой пенсионерка с внуком чудом спаслись от огромной глыбы льда
13:17
"Влюбленный Шекспир" станет самой ожидаемой премьерой сезона
13:13
Киевский прокурор осмелел и снял трусы в эфире ТВ
13:13
Тулеев получил высокую должность после отставки
13:08
Геолог шокировал заявлением о неизбежности конца света
13:00
Как будет работать метро в Москве на Пасху
12:56
Осужденный за растление детей известный актер: Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее
12:50
Госдума готова ввести санкции в отношении Латвии
12:46
Бьорндален попрощался с биатлоном
12:36
Депутаты Госдумы будут работать допоздна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Сбежавшая из России Собчак показала живот
Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак
53-летняя Алена Апина ужаснула своим видом
Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской
Происшествия

Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стали известны подробности пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве на Малой Семеновской улице. Инцидент прокомментировал управляющий сетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.
прочитано 2276 раз

По словам бизнесмена, возгорание в детском центре произошло на складе готовой продукции. Он открестился от трагического происшествия, сообщив, что является лишь арендатором здания.

ПО ТЕМЕ

Названа причина смертельного пожара в московском детском ТЦ

В Москве горит детский ТЦ: есть жертвы

"Опять Кемерово?" – пожар в ТЦ для детей до смерти перепугал москвичей

"Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них… Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там", – цитирует Тритенко RNS.

Уже установлена предварительная причина пожара в "Персее для детей". По данным Telegram-канала Mash, очаг находился в машинном отделении грузового лифта, где могло произойти короткое замыкание. 

Примечательно, что торговый центр на Малой Семеновской недавно проверяли, но не нашли серьезных нарушений. "Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара оно не повлияло", – цитирует главу столичного главка МЧС России Илью Денисова РИА Новости.

По данным МЧС Москвы, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Погиб работник торгового центра, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы.

Автор: Валерия Нарская4 апреля 2018, 14:29

комментарии

Политика

Меркель и Макрон попали впросак перед Путиным
Киев в бешенстве от заявления болгар по Крыму
Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам
Савченко из тюрьмы поделилась рецептом обустройства Украины

Шоу-бизнес

Блогер: На Ольге Орловой живого места нет
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Дроздова увезла обезумевшего от горя Певцова за границу
У Пересильд случился припадок из-за срочной ампутации руки

Проишествия

Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара
"Опять Кемерово?" – пожар в ТЦ для детей до смерти перепугал москвичей
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Женщина устроила кровавую бойню в штаб-квартире YouTube

Lifestyle

Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой
Деньги на похороны основателя "Театра.doc" собирают всем миром
Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым
Шоу-бизнес

Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово

Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших детях
Шоу-бизнес

Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной

Девушка исполнила свою мечту, однако не всем она пришлась по вкусу
Шоу-бизнес

Бузова сделала официальное заявление о беременности

Звезда "Дома-2" устала от сплетен
Шоу-бизнес

Дроздова увезла обезумевшего от горя Певцова за границу

Популярный актер рассказал о том, как изменилась его жизнь

Гороскоп

Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель
Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года

Фоторепортажи

Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Бледанс в нежном платье поразила молодостью и красотой
Горячие фото самой дорогой проститутки
Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Спорт

Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука
Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером
Российский спорт наказали за новый допинг-скандал

Регионы

Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки
Хозяин "Зимней вишни" закатил банкет спустя сутки после пожара
Опубликовано видео первых секунд пожара в Кемерово
Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru