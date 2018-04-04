Названа причина смертельного пожара в московском детском ТЦ

Установлена предварительная причина пожара в торговом центре "Персей для детей". Возгорание могло быть вызвано коротким замыканием. Очаг находился в машинном отделении грузового лифта, передает Telegram-канал Mash.
Напомним, пожар произошел в столичном торговом центре, расположенном возле станции метро "Семеновская". Известно об одном погибшем, еще несколько человек пострадали.
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