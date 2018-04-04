Список пострадавших при пожаре в московском ТЦ "Персей"

В Сети был опубликован список пострадавших при пожаре в столичном торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице. Травмы получили пять человек, все они – сотрудники МЧС.





Мозговой Федор Юдин Антон Костин Владимир Кравченко Александр Ефремов Юрий





Как писали Dni.Ru, в результате возгорания погиб один человек. Его личность установлена – это грузчик Карпов Алексей, передает Telegram-канал Mash. По факту случившегося проводится проверка.