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Происшествия

Известный футболист умер после сердечного приступа

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В Великобритании скончался бывший игрок национальной сборной и экс-тренер лондонского "Челси" Рэй Уилкинс. Он умер на 62-м году жизни в больнице после сердечного приступа, передает "Газета.ru".

Причина смерти устанавливается. О дате прощания с футболистом будет объявлено отдельно.

Автор: Евгений Мышко4 апреля 2018, 17:53

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