Известный футболист умер после сердечного приступа

В Великобритании скончался бывший игрок национальной сборной и экс-тренер лондонского "Челси" Рэй Уилкинс. Он умер на 62-м году жизни в больнице после сердечного приступа, передает "Газета.ru".
Причина смерти устанавливается. О дате прощания с футболистом будет объявлено отдельно.
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