Скончался известный российский фотожурналист

Скончался советский и российский фотограф, фотожурналист Юрий Абрамочкин. Ему был 81 год, передает "360". "Сегодня ночью не стало Юрия Васильевича Абрамочкина", – сообщил в Facebook фотограф Владимир Яроцкий.

Юрий Абрамочкин начал работать фотокорреспондентом в 21 год. Он снимал Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, Пражскую весну в 1968 году. Его авторству принадлежат фотографии Юрия Гагарина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и многих других выдающихся личностей.