В Москве пациентка скончалась после смертельного укола

В федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна ФМБА России скончалась жительница Ульяновской области, которой случайно вкололи формалин вместо физраствора. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

"Правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке девушки в Ульяновск и организации похорон, окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам пострадавшей", – заявил глава ведомства. Губернатор области выразил соболезнования близким покойной.

