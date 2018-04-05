В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла

На Чертановской в Москве погибла 52-летняя местная жительница. Она умерла в результате страшных травм, которые получила, когда пыталась выйти из трамвай.

Пассажирка не успела покинуть салон, в результате чего ее зажало дверьми. Трамвай тронулся и потащил женщину за собой. Она рухнула на пути через 5-10 метров.

Пострадавшую госпитализировали, она скончалась в больнице, передает сайт "Московский комсомолец". По факту случившегося проводится проверка.