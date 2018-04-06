В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Представители британской власти вскрыли дверь дома отравленных Сергея и Юлии Скрипаль. В жилище найдены два мертвых животных и сильно истощенный кот.

Две морские свинки Скрипалей умерли в муках. Животные, оставшись без воды, медленно погибали в клетках. Они даже не могли выбраться на волю.

Чуть больше повезло котам. Их у Скрипалей было два. Пушистого красавца – черного перса по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии сильнейшего стресса.

Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки. Однако британские ветеринары не стали бороться за жизнь животного, посчитав более гуманным его усыпить, передает РИА ФАН.

Всех трех животных после смерти кремировали. В живых остался лишь один кот. Он, по словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, убежал из дома. Службы, занимающиеся расследованием дела Скрипалей, опасаются, что домашние питомцы могли быть заражены веществом "Новичок".

Примечательно, что судьбой животных обеспокоилось российское посольство. Дипломаты официально обратились в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии двух котов и двух морских свинок.

По данным посольства, знать о состоянии животных важно в контексте продолжающегося расследования. Чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно установить, пострадали ли домашние питомцы от химического отравления.



Между тем дело Скрипалей становится все запутаннее. К примеру, сенатор от Пермского края Алексей Пушков усомнился в том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было на самом деле. На такие мысли его натолкнули слова Юлии, пишет Ura.ru.

"На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России возникает вопрос: а было ли отравление как таковое?" – заявил сенатор, отметив, что в свое время британский премьер-министр Тони Блэр без зазрения совести лгал миру об опасности иракской химической атаки.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР.

Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

