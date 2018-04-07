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Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП

Фото: GLOBAL LOOK press/Oskar Eyb
В немецком городе Мюнстер грузовик влетел в посетителей летнего кафе. Погибли трое.
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Трагедия произошла возле церкви Святого Ламберта в старом городе. По предварительным данным, около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция рассматривает в качестве основной версии ЧП теракт.

"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой", – пишет издание Focus. По другой информации, водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Центр Мюнстера после инцидент перекрыт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.

Правительство Германии выразило соболезнования пострадавшим в теракте в Мюнстере. Пока не известно есть ли среди получивших травмы иностранные граждане.


7 апреля 2018, 18:06

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