Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала "Казахстан-Актобе" Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.



Трагедия произошла в городе Актобе, когда ведущая с ребенком спускалась в лифте, чтобы встретить супруга. Кабина опустилась на шестой этаж, после чего ее двери стали произвольно открываться и закрываться. Алиева решила выйти, но ее ногу зажало, и в этот момент лифт поехал.

В итоге телеведущей оторвало ногу, и она скончалась на месте от потери крови. Маленькая девочка не пострадала, но целый час она оставалась в окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧС не сумели попасть в лифт. Родные опасаются, что случившееся может негативно отразиться на психике ребенка. Сейчас с девочкой работают психологи, передает Ura.ru.

Сообщается, что соседи Айзат многократно жаловались на неисправный лифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта – за пять дней до несчастного случая. По факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, уже назначены проверки и экспертизы. Кто понесет ответственность за гибель девушки, пока неясно.

Напомним, Айзат Алиева работала на телевидении в городе Актобе с 2013 по 2015 годы. Перед трагедией девушка находилась в декретном отпуске и вскоре планировала вернуться на работу.

Ранее стало известно, что в 19-этажном здании на северо-востоке Москвы рухнул лифт. В этот момент в нем находились шесть пассажиров. Никто не пострадал.