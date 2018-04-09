Российского туриста до полусмерти избили в Индии
Олег Вершинин госпитализирован в государственную больницу индийского города Хайдерабад. По данным сотрудников российского посольства, медики зафиксировали у путешественника множественные травмы.
"Российский гражданин Олег Вершинин, самостоятельно путешествующий по Индии на велосипеде, получил множественные повреждения, включая рассечение головы, перелом челюсти и боковой кости в области ключицы", – цитирует RT пресс-секретаря посольства России в Индии Владимира Полуэктова.
Как выяснилось, велотурист неосторожно заночевал под открытым небом. Однако местные фермеры приняли его за вора и жестоко избили.
Детали происшествия приводит РИА Новости. По данным агенства, 44-летний россиянин остановился возле одного из полей, чтобы переночевать в палатке. Ночью его обнаружил местный фермер и принял за вора. Прежде, чем мужчина смог объясниться с хозяином земли через Google Translate, фермер накинулся на него с факелом. На крики сбежались соседи, которые также приняли участие в избиении.
Информацию о неприятном инциденте подтвердили в генконсульстве России в Ченнаи. "Посольство
и консульский отдел находится на связи и с туристом, и с полицией.
Непосредственно с ним на месте работают дипломаты", – сказано в сообщении
ведомства.
У Олега Вершинина есть обратный билет, вылет на родину запланирован 22 апреля. Однако турист передвигается с трудом – так что в транспортировке, да еще с велосипедом, ему потребуется помощь.
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