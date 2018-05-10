На Москве-реке теплоход столкнулся с катером

На Москва-реке в районе Фрунзенской набережной произошло ЧП. Прогулочный теплоход столкнулся с пришвартованным катером, передает Eg.Ru.
После инцидента теплоход взял пассажиров и отправился на речную прогулку. Патруль транспортной полиции догнал нарушителя. Оказалось, что на борту судна находилось более 40 человек, включая 10 детей, однако у экипажа отсутствовали документы, разрешающие перевозку пассажиров.
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