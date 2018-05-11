Известный художник умер в возрасте 79 лет

В Дании скончался художник-неоэкспрессионист Пер Киркебю. Ему было 79 лет, передает "Газета.ru".
Широкая известность пришла к Киркебю в начале 1980-х. В то время мастер принимал участие в нескольких выставках абстрактного искусства, а также в ряде венецианских биеннале. В 2001 году королева Дании наградила художника орденом "За заслуги в науке и искусстве".
Примадонна в странном виде заявилась на День Победы
Общественность пытается разобраться в причинах поражения России
Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене