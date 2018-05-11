В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры

В Новой Москве школьница умерла на уроке физкультуры. Девочке было 16 лет, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

По предварительным данным, подросток внезапно потерял сознание. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь. Однако спасти девочку не удалось.

Как рассказал куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы Павел Карпов, прибывшим на место происшествия врачам оставалось лишь констатировать смерть школьницы. По его словам,сейчас власти прилагают все усилия для расследования обстоятельств ЧП.

"Медицинские причины, которые привели к трагедии, нам пока неизвестны", – сказал агентству городских новостей "Москва" столичный чиновник, добавив, что администрация школы выражает глубокие соболезнования семье ученицы.