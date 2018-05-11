Умерла актриса "Современника" Мария Шверубович

На 69-м году жизни умерла знаменитая артистки Мария Шверубович. О смерти актрисы театра "Современник" сообщила ее дочь Ольга Любимова.
"Помолитесь, пожалуйста, о маме. Маши больше нет", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Причина смерти остается неизвестна? передает ТАСС. О дате прощания будет объявлено отдельно.
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