Российский музыкант скончался в 61 год

В Норвегии на 62-м году жизни скончался известный музыкант Михаил Альперин. Об этом сообщил его коллега Андрей Кондаков.

"Не стало Миши Альперина. Мы узнали это от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Причина смерти не называется. О дате прощания с артистом будет объявлено отдельно.