В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч

В поселении Мосрентген на улице Адмирала Корнилова грабители напали на водителя. Четверо мужчин в медицинских масках на автомобиле Daewoo Espero заблокировали путь машине Kia, разбили в иномарке стекло, и, угрожая водителю пистолетом, похитили сумку с деньгами, пишет "Газета.ru".
Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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