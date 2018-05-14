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Происшествия

В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Chasovitin/
В Новой Москве в результате несчастного случая погибла пожилая женщина. Она переборщила с жидкостью для розжига костра, когда готовила угли для шашлыков, и сгорела заживо. 
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Жуткий случай произошел, пока сын женщины ходил в магазин за очередной партией спиртного. В тот день домочадцы решили устроить небольшой праздник.

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Во дворе частного дома члены семьи употребляли алкогольные напитки, после чего решили побаловать себя жареным мясом. На территории жилища между клумбами с цветами был установлен стационарный мангал, сообщает "Московский комсомолец".

Сын предложил хозяйке дома подготовить угли для шашлыка, а сам отправился за алкоголем и соком в магазин. Пенсионерка сложила в мангал поленья и стала их поливать жидкостью для розжига костра.

Когда она поднесла к деревянным чуркам спичку, раздался хлопок. Женщину взрывной волной отбросило на соседнюю клумбу, а ее одежда загорелась.

Невестка выбежала из дома и попыталась потушить пострадавшую. В это время вернулся и сын пенсионерки. Он незамедлительно вызвал скорую помощь, и совместными усилиями им с женой удалось сбить огонь.

Врачи доставили женщину в реанимацию и почти двое суток боролись за жизнь пожилой пациентки. Однако усилия медиков оказались тщетными – 14 мая 61-летняя Тамара Васильевна скончалась, не приходя в сознание.

Незначительные ожоги получила и невестка пенсионерки, но ее госпитализировать не стали. Правоохранители проводят проверку.


Автор: Михаил Вштанов14 мая 2018, 12:23

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