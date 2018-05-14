Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой

Найден водитель такси, подвозивший певицу Ольгу Жукову. Подозреваемый утверждает, что доставил ее по указанному адресу без происшествий, интима и под музыку.

Таксист, опрошенный журналистами, изложил свою версию событий вечера 13 мая. Мужчина подчеркивает, что работает в такси с 2015 года и никаких нареканий до сих пор не было. А тем более таких скандальных обвинений.

"Эта Жукова, я вчера ее вспомнил. Возле какой-то набережной я забирал ее. Мы нормально ехали. Я поставил ей музыку. Мы нормально доехали", – рассказал водитель в интервью РЕН ТВ. По его словам, такси заказывали заранее, пассажирку водитель забрал в 20:00.

Версия самой бывшей кандидатки на участие в конкурсе "Евровидение" от Белоруссии сильно отличается от рассказа мужчины. Утром 14 мая артистка явилась в отделение полиции и написала заявление о том, что стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя.

Как рассказала Ольга Жукова, она выступала в ресторане на дне рождения близкой подруги. После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвал такси и попросил водителя довезти Жукову в целости и сохранности, оплатив дорогу. Однако таксист, отъехав от заведения, начал домогаться Ольги.

Жукова привела ужасные подробности нападения: когда она дала мужчине отпор, тот ударил ее по лицу, вытащил за волосы из машины. У певицы, по ее признанию, началась истерика, из носа хлынула кровь. Водитель якобы даже избивал Ольгу ногами. В конце концов таксист уехал с сумкой и телефоном певицы.

Как писали Dni.Ru, солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова – призер специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTube ELLO UP. Кроме всего прочего, певица – обладательница титула "Мисс грудь Белоруссии".