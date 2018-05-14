В московском метро произошел сбой

Вечером 14 мая на Арбатско-Покровской линии столичной подземки случился сбой в движении поездов. Пассажиров начали высаживать из составов на станции "Киевская", сообщают очевидцы. Подробности произошедшего устанавливаются.

Небольшой сбой на АПЛ метро. При обнаружении задымлния на станциях и в вагонах метро немедленно сообщайте в МЧС — SOSgortrans (@sosmosmetro) 14 мая 2018 г.