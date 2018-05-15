Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет

На рейсе американской авиакомпании Alaska Airlines произошел казус. Задержали обнаженного пассажира, бегавшего по салону самолета.

Об инциденте рассказал на своей страничке в Twitter бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис. Мужчина стал свидетелем случившегося на борту. По его словам, голый дебошир носился по проходу как сумасшедший.

"Шок. На моем рейсе из Сиэтла в Анкоридж полностью голый мужчина бегал из одного конца самолета в другой, размахивая руками и крича. Двое больших парней схватили его и заперли в туалете. Пассажиры были напуганы, но персонал самолета не сказал ни слова", — написал Эллис.

Сотрудница авиакомпании Бобби Иган рассказала, что мужчина был задержан. После посадки в Анкоридже его отправили в больницу, сообщает New York Post.

I waited 4 wheelchair & was next 2 last off plane. Police boarded to take naked guy away. We thought drugs not booze. May have been psychotic break since some said guy who chased & tackled was actually his father. Flt attendants were debriefing. Cpt extra nice 2 passengers. — Johnny Ellis (@SenJohnnyEllis) 15 мая 2018 г.

В России идет активная борьба с авиадебоширами. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке таким людям. С июня 2018 года компании смогут сами составлять черные списки деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.

Авиакомпании все чаще привлекают дебоширов к суду, который назначает им крупные штрафы. Особенно если самолет пришлось экстренно сажать.