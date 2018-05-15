Известный музыкант умер в возрасте 69 лет

В США скончался композитор и гитарист Гленн Бранка. Ему было 69 лет. В последние годы музыкант боролся с тяжелым заболеванием, передает RT.

Гленн Бранка являлся основателем группы Theoretical Girls, позже ушел в сольную карьеру. Сотрудничал с многими рок-музыкантами, в том числе с Sonic Youth, Helmet, Swans.