Известный музыкант умер в возрасте 69 лет

В США скончался композитор и гитарист Гленн Бранка. Ему было 69 лет. В последние годы музыкант боролся с тяжелым заболеванием, передает RT.
Гленн Бранка являлся основателем группы Theoretical Girls, позже ушел в сольную карьеру. Сотрудничал с многими рок-музыкантами, в том числе с Sonic Youth, Helmet, Swans.
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