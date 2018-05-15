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Происшествия

Знаменитый журналист умер в США

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Легендарный журналист и писатель Том Вульф скончался в Нью-Йорке в возрасте 87 лет, передает RT. Его агент рассказал, что незадолго до своей кончины литератор попал в больницу с инфекцией. Отметим, Том Вулф считается основоположником такого направления, как "новая журналистика" или "новый журнализм", который приближает работу корреспондента к труду писателя и на первое место ставит его субъективный взгляд на происходящее.

15 мая 2018, 18:34

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