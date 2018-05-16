Известный банкир найден мертвым в Москве

Бывший старший вице-президент ВТБ Юрий Котлер был найден мертвым в съемной квартире на Большой Никитской улице в центре Москвы, передает Telegram-канал 112. У погибшего зафиксировано огнестрельное ранение головы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру погибшего болгаркой – она была заперта изнутри.

Юрий Котлер закончил журфак МГУ. В 1990-е годы он работал в РИА Новости и был корреспондентом изданий Time и New York Times. В мае 2013 года Котлера назначили старшим вице-президентом ВТБ, однако в 2015 году он покинул этот пост.